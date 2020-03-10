Adana'da silahlı ve bıçaklı otopark kavgası 3 yaralı - Son Dakika

ADANA'da aracını park ettiği otoparkın görevlileriyle tartışan Volkan Erkara (31), 2 otopark görevlisini tabancayla yaraladı. Otoparkçıların sol bacağından bıçakladığı Erkara da hastaneye kaldırıldı.

Olay, Merkez Seyhan ilçesi Tebebağ Mahallesi'nde meydana geldi. Adana Adliyesi'ne giden Volkan Erkara, adliye çevresinde bulunan bir otoparka aracını park etti. Bu sırada Erkara ile otoparkın işletmecisi 2 kişi, bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu otoparkçılardan biri cebindeki bıçağı çıkararak Erkara'ya savurdu. Erkara ise üzerindeki ruhsatsız tabanca ile 2 otoparkçıya ateş açtı. Olay sonrası otoparkçılardan biri başından yaralanırken, diğeri ise sırt kısmından vuruldu. Volkan Erkara ise sol bacağına gelen bıçak darbesiyle yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Yaralandıktan sonra olay yerinden 200 metre ileride bir binanın önünde kanlar içinde oturan Erkara'yı görenler, polise ve ambulansa haber verdi. İsimleri henüz bilinmeyen yaralı iki otoparkçı, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Bıçakla yaralanan Volkan Erkara ise bir diğer ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

POLİSLERE DURUMLARINI SORDU

Otoparkçıları silahla yaralayan Volkan Erkara, ambulansın beklendiği sırada olay yerine gelen polis ekiplerine, 'Vurduğum 2 kişiden birinin durumu ağırdı sanırım. Nasıl oldular' Bir bilginiz var mı? Öldü mü?? diye sordu. Polis olay yerinde incelemelerde bulunurken etrafa sıçramış boş kovanları topladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.