Son Dakika Haberleri: Adana'da silahlı ve sopalı kavga: 2 yaralı
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Adana'da silahlı ve sopalı kavga: 2 yaralı

1 saat önce

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde çıkan silahlı ve sopalı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Adana'da silahlı ve sopalı kavga: 2 yaralı, System.String[]

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde çıkan silahlı ve sopalı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.


Kemalpaşa Mahallesi 4526 Sokak'ta aralarında husumet bulunan Fırat A. ile Mehmet Y, henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.


Tartışmanın büyümesi ile Fırat A. Mehmet Y.'yi sopa ile darbederken, Mehmet Y. Aydın'a pompalı tüfekle ateş açarak karşılık verdi.


Vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet ederek yaralanan Fırat A. ve sopa ile darbedilen Mehmet Y. Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.


Fırat A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kemalpaşa Mahallesi, Sarıçam, Fırat, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:46 Kaynak: AA
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