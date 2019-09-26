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Adana'da silahlı ve sopalı kavga 2 yaralı

1 saat önce

ADANA'da husumetli iki aile arasında çıkan kavgada Fırat A. (20) av tüfeğiyle vurularak, Mehmet Y. ise sopayla darp edilerek yaralandı.

Adana'da silahlı ve sopalı kavga 2 yaralı, System.String[]

ADANA'da husumetli iki aile arasında çıkan kavgada Fırat A. (20) av tüfeğiyle vurularak, Mehmet Y. ise sopayla darp edilerek yaralandı.

Olay, gece yarısı sıralarında merkez Sarıçam ilçesi İncirlik Kemalpaşa Mahallesi 4526 Sokak'ta meydana geldi. Kezban A. ve oğlu Fırat A., para meselesi yüzünden husumetli oldukları Mehmet Y.'nin evine gidi. Mehmet Y.'nin oturduğu apartmanın bahçesinde konuşmaya başlayan taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Mehmet Y., sopayla darp edildi. Yaralanan Mehmet Y., evdeki av tüfeğiyle kendisini darp eden Fırat A.'ya ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların sol koltuk altına isabet ettiği Fırat A., kanlar içinde yere yığıldı. Olayda yaralanan Mehmet Y. ve Fırat A., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Fırat A.'nın durumunun ağır olduğu belirtildi.

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Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 10:05 Kaynak: DHA
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