Son Dakika Haberleri: Adana'da Silahlı Yaralamalar

Adana'da Silahlı Yaralamalar

1 saat önce

Adana'nın Seyhan ve Kozan ilçelerindeki 2 olayda 5 kişi silahla yaralandı.

Adana'nın Seyhan ve Kozan ilçelerindeki 2 olayda 5 kişi silahla yaralandı.

Şevkiye Mahallesi Adana Caddesi'nde Faruk B. ile yoldan geçen ve kimliği öğrenilemeyen araç sürücüsü arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle araç sürücüsü yanındaki tabancayla Faruk B'ye rastgele ateş etti.

Olayda Faruk B, Hüseyin K. ve Abdurrahman K. vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunla yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Araç sürücüsü gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

İki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Aydınlar Mahallesi Vefa Caddesi'nde de iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle silahların kullanıldığı olayda Deniz A. ve Tuncay K. pompalı tüfekle yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla Seyhan ve Yüreğir devlet hastanelerine kaldırıldı.

Olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 05:18 Kaynak: AA

Araç, Kozan, Seyhan, Adana, 3. Sayfa
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