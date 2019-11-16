Son Dakika Haberleri: Adana'da sıra dışı motosikletiyle denetlemeye takılan sürücüye ceza
Son Dakika Güncel Adana'da sıra dışı motosikletiyle denetlemeye takılan sürücüye ceza - Son Dakika

Adana'da sıra dışı motosikletiyle denetlemeye takılan sürücüye ceza

7 saat önce

Adana'da farklı motosiklet parçaları birleştirilerek yapılan tescilsiz motosikleti kullanan ehliyetsiz sürücüye para cezası uygulandı.

Adana'da sıra dışı motosikletiyle denetlemeye takılan sürücüye ceza, System.String[]

Adana'da farklı motosiklet parçaları birleştirilerek yapılan tescilsiz motosikleti kullanan ehliyetsiz sürücüye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Güney Kuşak Bulvarı'nda yaptığı uygulama sırasında sıra dışı bir motosikletle karşılaştı.

Motosikleti durduran ekipler, sürücü Muhammet Hakan S'nin ehliyetine daha önce başka bir ihlalden el konulduğunu belirledi.

Ekipler, farklı motosiklet parçaları bir araya getirilerek oluşturulan motosikletin de tescilinin bulunmadığını tespit etti.

Bunun üzerine sürücüye, tescilsiz araçla trafiğe çıkmak ile ehliyetsiz ve kasksız araç kullanmaktan 2 bin 126 lira para cezası uygulandı.

Araç da trafikten men edildi.

Emniyet Müdürlüğü, Motosiklet, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 10:58 Kaynak: AA
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