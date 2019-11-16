Adana'da sıra dışı motosikletiyle denetlemeye takılan sürücüye ceza

Adana'da farklı motosiklet parçaları birleştirilerek yapılan tescilsiz motosikleti kullanan ehliyetsiz sürücüye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Güney Kuşak Bulvarı'nda yaptığı uygulama sırasında sıra dışı bir motosikletle karşılaştı.

Motosikleti durduran ekipler, sürücü Muhammet Hakan S'nin ehliyetine daha önce başka bir ihlalden el konulduğunu belirledi.

Ekipler, farklı motosiklet parçaları bir araya getirilerek oluşturulan motosikletin de tescilinin bulunmadığını tespit etti.

Bunun üzerine sürücüye, tescilsiz araçla trafiğe çıkmak ile ehliyetsiz ve kasksız araç kullanmaktan 2 bin 126 lira para cezası uygulandı.

Araç da trafikten men edildi.