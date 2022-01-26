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Son dakika: Adana'da 'Şirinler' çetesine operasyon: 15 gözaltı - Son Dakika

Son dakika: Adana'da 'Şirinler' çetesine operasyon: 15 gözaltı

26.01.2022 13:40

Edinilen son dakika haberine göre ADANA'da 'Şirinler' adıyla bilinen silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 15 şüpheli, gözaltına alındı.

ADANA'da 'Şirinler' adıyla bilinen silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 15 şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl teknik ve fiziki takip sonucu deşifre edip düzenlediği operasyonda 40 şüpheliyi gözaltına aldığı kentte; 'Şirinler' çetesi olarak bilinen, çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne yönelik çalışmasını sürdürdü. Liderliğini Ali A.'nın yaptığı örgüte üye olduğu öne sürülen ve temmuz ayındaki operasyonda adreslerinde bulunmayan şüpheliler tespit edildi. Ekipler, savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından operasyon için harekete geçti.

8 KİŞİ ARANIYOR

Kentte belirlenen 30 adrese bugün şafak vakti eş zamanlı baskın yapan polis, 15 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerdeki aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız pompalı tüfek ve bu silahlara ait 312 dolu fişek, farklı kişiler adına düzenlenmiş 70 senet ele geçirildi. Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak için emniyete götürüldü. Adreslerinde bulunmayan 8 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.


Son dakika: Adana'da 'Şirinler' çetesine operasyon: 15 gözaltı
Son dakika: Adana'da 'Şirinler' çetesine operasyon: 15 gözaltı
Son dakika: Adana'da 'Şirinler' çetesine operasyon: 15 gözaltı
Son dakika: Adana'da 'Şirinler' çetesine operasyon: 15 gözaltı
Son dakika: Adana'da 'Şirinler' çetesine operasyon: 15 gözaltı
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Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Şirinler, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Adana'da 'Şirinler' çetesine operasyon: 15 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Adana'da 'Şirinler' çetesine operasyon: 15 gözaltı - Son Dakika
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