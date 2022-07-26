Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi 'nde Cihan İ., ismi öğrenilemeyen kişiyle tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce ismi öğrenilemeyen kişi, Cihan İ.'yi sırtından bıçakladı. Ağır yaralanan Cihan İ., çevredeki vatandaşlar tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Özel hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, Adana Şehir Hastanesine sevk edildi. Tedavisi devam eden yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

Gülbahçesi Mahallesi, Seyhan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Adana'da sırtından bıçaklanan kişi ağır yaralandı - Son Dakika

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