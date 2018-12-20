Adana'da Sis Etkili Oldu
6 saat önce
Adana'da etkili olan sis, hayatı etkiledi.
Adana
'da etkili olan sis, hayatı etkiledi.
İl merkezinde nem ve düşük hava sıcaklığının yaşandığı kentte, sis, hayatı olumsuz etkiledi.
Sis nedeniyle yer yer görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.
Kentte sürücüler araçlarını daha dikkatli ve yavaş kullanırken bazı şoförler araçlarının sis farlarını, bazıları ise dörtlü sinyallerini yakarak ilerledi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:45 Kaynak: AA
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