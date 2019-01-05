Son Dakika Haberleri: Adana'da Sis Hayatı Olumsuz Etkiledi

Adana'da Sis Hayatı Olumsuz Etkiledi

1 saat önce

Adana'da sabah saatlerinde etkili olan sis, kentin bir çok yerini etkisi altına aldı.

Adana'da Sis Hayatı Olumsuz Etkiledi, System.String[]
Adana'da sabah saatlerinde etkili olan sis, kentin bir çok yerini etkisi altına aldı. Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü.

Adana'da gece yağışların etkisiyle soğuyan hava, sabah saatlerinden itibaren yerini sise bıraktı. Sabah saatlerinde etkisini arttıran sis görüş mesafesinin düşürerek trafiğe çıkan sürücülere zor anlar yaşattı.

Sis nedeniyle görüş mesafesi bazı bölgelerde 5 metreye kadar düşerken, sürücüler oluşabilecek kazalardan kaçınmak için hızlarını düşürüp, sis farlarını yakarak trafikte ilerledi. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 09:06 Kaynak: İHA

Sabah, Adana, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşiktaş'ın Yeni Transferi Burak Yılmaz, İlk Antrenmana Çıktı 11 Yıllık İşini Bırakan Adanalı Girişimci, Ürettiği Tatlıyla Paraya Para Demiyor

Beşiktaş, Yeni Sezon Hazırlıklarını Sürdürürken, Burak Yılmaz Takımdan Ayrı Çalıştı Akaryakıtçılar Kredi Kartından Komisyon Almayı Düşünüyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2019 10:13:11. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'da Sis Hayatı Olumsuz Etkiledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]