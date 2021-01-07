Adana'da sit alanı içinde yapılaşmaya giden 4 kişiye ceza - Son Dakika

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde sit alanı içinde yapılaşmaya giden ve çevreye zarar veren 4 kişiye toplam 1708 lira ceza yazıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Yumurtalık Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ile Yumurtalık Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kaldırım Mahallesi'nde devriye görevi gerçekleştirdi.

Ekipler, yaptıkları kontrolde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile İmar Kanununa aykırı şekilde E.Ş ve A.Y'ye sit alanı içerisine baraka kurmaktan, H.T ve İ.T'ye sit alanı içinde tarımsal faaliyette bulunmaktan 427'şer lira olmak üzere toplam 1708 TL ceza yazıldı.

Yapıların yıkılması için tebligat yapılırken, şüpheliler hakkında ilgili kanunlara karşı gelmekten soruşturma başlatıldı.