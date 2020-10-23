Adana'da sit alanında kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika

Adana'da sit alanında kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı

23.10.2020 11:13
Adana'da sit alanında kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı, System.String[]

Adana'nın Aladağ ilçesinde, sit alanında kaçak kazı yapan biri maden teknikeri 2 zanlı suçüstü yakalandı.

Adana'nın Aladağ ilçesinde, sit alanında kaçak kazı yapan biri maden teknikeri 2 zanlı suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ceritler Mahallesi'ndeki sit alanında kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, kaçak kazı yapan maden teknikeri F.Y. (39) ile E.A'yı (48) suçüstü yakaladı.

Yanlarında alan tarayıcı cihaz, arama dedektörü, iki gaz maskesi, kazma, kürek ve el feneri bulunan şüpheliler karakola götürüldü.

İl Jandarma Komutanlığı, Kaçak Kazı, Aladağ, Adana, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da sit alanında kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika

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