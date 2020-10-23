Adana'da sit alanında kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika

Yanlarında alan tarayıcı cihaz, arama dedektörü, iki gaz maskesi, kazma, kürek ve el feneri bulunan şüpheliler karakola götürüldü.

Ekipler, kaçak kazı yapan maden teknikeri F.Y. (39) ile E.A'yı (48) suçüstü yakaladı.

Adana 'nın Aladağ ilçesinde, sit alanında kaçak kazı yapan biri maden teknikeri 2 zanlı suçüstü yakalandı.

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