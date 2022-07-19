Valiliğin yazılı açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kozan ilçesi Dilekkaya Mahallesi'nde devriye görevi sırasında Anavarza birinci derece sit alanında bir kişinin kaçak kazı yaptığını belirledi.

Adana 'da bir kişi, sit alanındaki lahitlerden birinin altında kaçak kazı yaptığı sırada gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Kozan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana'da sit alanında kaçak kazı yapan kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika

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