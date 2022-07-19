Adana'da sit alanında kaçak kazı yapan kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika
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Adana'da sit alanında kaçak kazı yapan kişi suçüstü yakalandı

19.07.2022 11:02
Adana'da sit alanında kaçak kazı yapan kişi suçüstü yakalandı

Adana'da bir kişi, sit alanındaki lahitlerden birinin altında kaçak kazı yaptığı sırada gözaltına alındı.

Adana'da bir kişi, sit alanındaki lahitlerden birinin altında kaçak kazı yaptığı sırada gözaltına alındı.

Valiliğin yazılı açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kozan ilçesi Dilekkaya Mahallesi'nde devriye görevi sırasında Anavarza birinci derece sit alanında bir kişinin kaçak kazı yaptığını belirledi.

Ekipler, lahitlerden birinin altını kazan şüpheli M.G'yi suçüstü yakaladı.

Bölgede, kazma, kürek, çekiç, keser ve sırt çantası ele geçirildi.

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Kaynak: AA

Kozan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da sit alanında kaçak kazı yapan kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da sit alanında kaçak kazı yapan kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika
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