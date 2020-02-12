Adana'da site görevlisinin silahla yaralanmasına ilişkin dava - Son Dakika

Adana'da, tartıştığı site görevlisini tabancayla yaralayan tutuklu sanığın 28 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle yargılanmasına başlandı.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu Caner Ş, olayda yaralanan site görevlisi Rıdvan U, müştekiler Cüneyt T. ve Hasan D. ile tarafların avukatları geldi.

"Kasten öldürmeye teşebbüs, silahla tehdit, ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından yargılanan site sakini Caner Ş, nişanlısı A.B'yi hastaneye götürürken site görevlisi Rıdvan U'nun kendisine ters ters baktığını iddia etti.

Hastaneden döndükten sonra nişanlısının evde kimsenin olmadığı sırada Rıdvan U'nun eve geldiğini, kapının önünden, "Benimle olursan iyi olur, nişanlını bırak, bende silah, sopa, bıçak var." dediğini savunan Caner Ş, neler olduğunu öğrenmek için Rıdvan U'nun yanına gittiğini söyledi.

Rıdvan U'ya, "Sen benim nişanlımla nasıl böyle konuşursun" dediğini ifade eden Şahin, "Rıdvan bana küfür edip saldırdı. Yanındaki Cüneyt T. de beni çelme takarak yere düşürdü. 3-4 kişi bana vurmaya başladı. Apartman sakinleri bizi ayırdı. Eve çıktığımda, nişanlıma 'Seninle böyle konuşmadığını söylüyor' dediğimde o da 'Sapık sapık konuştu' deyince sinirlenip tekrar aşağıya indim. Rıdvan elinde bıçakla üzerime geliyordu. Silahımı çektim, yere doğru ateş aldı. Kaç defa ateş aldı bilmiyorum. Kısa süre sonra polisler gelip beni aldı. Polisler Rıdvan'ın yaralandığını söyleyince üzüldüm. Bu şahıslarla samimiyetim yok, çok pişmanım." şeklinde savunma yaptı.

Site görevlisi Rıdvan U, sanıktan şikayetçi oldu.

Sanığın nişanlısını rahatsız etmediğini, olay sırasında da elinde bıçak olmadığını iddia eden Rudvan U, "Ben kendisine de ters ters bakmadım. Aramızda husumet de yoktur. Sanık bana 'Apartmanda gürültü yapıyorum diye sen mi beni şikayet ettin' dedi. Eliyle beni itekleyip, küfür etti. Bana vurdu, ben de kendisine vurdum. Gidip silah alıp geldi. Direk üzerime ateş etti, 3'ü bana isabet etti." dedi.

Müşteki Cüneyt T, sanıktan kendisini ölümle tehdit ettiği için şikayetçi olduğunu söyledi.

Müşteki Hasan D. ise sanığın kendisine silah doğrultmadığını belirterek şikayetçi olmadı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı tanıkların dinlenmesi ve eksikliklerin giderilmesi için ileri bir tarihe erteledi.



Olay

Merkez Seyhan ilçesi 2000 Evler Mahallesi'ndeki bir sitede daire sakinlerinden Caner Ş. (27), kendisine ters ters baktığını ve nişanlısına kötü sözler söylediği iddiasıyla site görevlisi Rıdvan U. (31) ile tartışmış ve tabancayla yaralamıştı. Olaydan sonra gözaltına alınıp tutuklanan Caner Ş, hakkında dava açılmıştı. Rıdvan U'nun vurulma anı, sitenin güvenlik kamerası tarafından da kaydedilmiş, görüntü mahkeme dosyasına delil olarak konulmuştu.