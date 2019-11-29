Son Dakika Haberleri: Adana'da site sakininin tartıştığı kapıcıyı tabancayla yaralaması kamerada
Son Dakika Güncel Adana'da site sakininin tartıştığı kapıcıyı tabancayla yaralaması kamerada - Son Dakika

Adana'da site sakininin tartıştığı kapıcıyı tabancayla yaralaması kamerada

6 saat önce

Adana'da tartıştığı kapıcıyı tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı, olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Adana'da site sakininin tartıştığı kapıcıyı tabancayla yaralaması kamerada, System.String[]

Adana'da tartıştığı kapıcıyı tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı, olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Merkez Seyhan ilçesi 2000 Evler Mahallesi'ndeki bir sitede daire sakinlerinden Caner Ş. (27), henüz belirlenemeyen nedenle kapıcı Rıdvan Uçar (31) ile tartıştı.

Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda, taraflar, diğer site sakinlerinin araya girmesiyle ayrıldı.

Bir süre sonra Caner Ş, tabancayla olay yerine dönüp kendisine engel olmak isteyen site sakinlerine silah doğrultarak uzaklaşmalarını sağladıktan sonra Uçar'a ateş etti.

Ağır yaralanan Uçar, 112 Acil Servis ekibince Seyhan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Caner Ş, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Seyhan, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 10:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Apartman sakini, tartıştığı kapıcıya kurşun yağdırdı! Olay anı kamerada
Irak'ta sular durulmuyor! Başbakanı Abdulmehdi istifa kararı aldı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a tepki: Beyin ölümünü kontrol ettir Son dakika: Ekrem İmamoğlu, İBB Meclisi'nde reddedilen su zammı talebiyle ilgili konuştu: Ucuz kahramanlık

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 16:27:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'da site sakininin tartıştığı kapıcıyı tabancayla yaralaması kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]