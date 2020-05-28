Adana'da sivrisinekle mücadele çalışmaları - Son Dakika

Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sivrisinekli mücadele çalışmaları kapsamında 15 ilçede ilaçlama çalışmaları yapıyor.

Adana Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, 15 ilçe, 828 mahallede, gece ve gündüz, 96 araç, 322 personelle sürdürülen ilaçlama çalışmalarının, merkezde 45, ilçelerde 25 ekiple aralıksız devam ettiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, vektörle mücadelenin tam kapasite devam ettiğini, geçen yıla göre büyük oranda azalan şikayetlerin daha aşağıya çekilmesi için mesai mefhumu gözetmeden çalıştıklarını kaydetti.

Sivrisinekle mücadelenin uzun bir süreç gerektirdiğini ve şu ana kadar yapılması gerekenlerin yapıldığını ifade eden Karalar, yaz aylarında da vektörle mücadelenin tam kapasite süreceğini belirtti.

Öte yandan vatandaşların vektörle ilgili şikayetlerini ALO 153 çağrı hattına yapabiliceği duyuruldu.