Ümit Ertem için çalıştığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde tören düzenlendi. Törene, Başhekim Süleyman Çetinkünar, Ertem'in yakınları, mesai arkadaşları ve hastane çalışanları katıldı.

Ertem, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını kaybetti.

Kaynak: AA

Araştırma, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana'da skuter kazası geçiren psikolog hastanede yaşamını yitirdi - Son Dakika

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