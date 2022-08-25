Skuterden düşüp beyin kanaması geçiren psikolog yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Skuterden düşüp beyin kanaması geçiren psikolog yaşamını yitirdi

25.08.2022 15:02
Skuterden düşüp beyin kanaması geçiren psikolog yaşamını yitirdi

ADANA'da skuterle markete giderken düşüp başından yaralanan, bir gün sonra fenalaşınca kaldırıldığı hastanede beyin kanaması geçirdiği belirlenen psikolog Ümit Ertem (44), 4 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

ADANA'da skuterle markete giderken düşüp başından yaralanan, bir gün sonra fenalaşınca kaldırıldığı hastanede beyin kanaması geçirdiği belirlenen psikolog Ümit Ertem (44), 4 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli psikolog Ümit Ertem, 19 Ağustos'ta evinden çıkıp skuterle annesinin evine giderken dengesini kaybedip düştü. Başını kaldırıma çarpan ve vücudunun çeşitli yerlerinde sıyrıklar oluşan Ertem, eve döndü. Bir gün sonra fenalaşınca yakınlarının çağırdığı ambulansla çalıştığı hastaneye kaldırılan Ertem'in, yapılan tetkiklerinde beyin kanaması geçindiği saptandı. Acil ameliyata alınan psikolog Ertem, yoğun bakımda verdiği 4 günlük yaşam savaşını dün kaybetti.Bugün çalıştığı hastanenin önünde tören düzenlenen psikolog için başhekim Prof. Dr. Süleyman Çetinkünar ve ailesi, yaşadıkları üzüntüyü dile getirdi. Ümit Ertem, daha sonra 100'üncü Yıl Cemevi'ne götürüldü. Cenazede annesi Ayşe Ertem ile yakınları gözyaşı döktü. Ümit Ertem'in cenazesi, Kabasakal Mezarlığı'na götürülerek toprağa verildi.


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Kaynak: DHA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Skuterden düşüp beyin kanaması geçiren psikolog yaşamını yitirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Skuterden düşüp beyin kanaması geçiren psikolog yaşamını yitirdi - Son Dakika
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