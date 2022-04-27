Şoförü tornavidayla tehdit edip taksiyi gasbeden zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Şoförü tornavidayla tehdit edip taksiyi gasbeden zanlı tutuklandı

27.04.2022 09:57

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, taksiciye tornavidayla tehditte bulunup aracını gasbeden şüpheli tutuklandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, taksiciye tornavidayla tehditte bulunup aracını gasbeden şüpheli tutuklandı.

Yeşiloba Mahallesi'nde, dün taksi şoförü Burak Yayla'yı tornavidayla tehdit edip, 01 T 1896 plakalı aracını gasbeden zanlı Melih K'nin (20) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlının "yağma", "hırsızlık", "mala zarar verme" ve "uyuşturucu madde kullanmak"tan çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenildi.

Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekiplerince, "yağma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olay

Burak Yayla'nın kullandığı taksiye merkez Seyhan ilçesinde müşteri gibi binen bir kişi, şoförden aracı bir arazide durdurmasını isteyip tornavidayla tehditlerde bulunarak taksiyi gasbetmişti.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilmişti. Zanlı, peşine düşen ekiplerden kurtulmak için aracı terk edip yaya olarak kaçmaya başlamıştı. Ekipler, zanlı Melih K'yi araştırmaları sonucu sokakta yürürken yakalamıştı.

Şoförü tornavidayla tehdit edip taksiyi gasbeden zanlı tutuklandı
Şoförü tornavidayla tehdit edip taksiyi gasbeden zanlı tutuklandı
Şoförü tornavidayla tehdit edip taksiyi gasbeden zanlı tutuklandı
Şoförü tornavidayla tehdit edip taksiyi gasbeden zanlı tutuklandı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şoförü tornavidayla tehdit edip taksiyi gasbeden zanlı tutuklandı - Son Dakika


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