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Adana'da şok asayiş uygulaması

6 saat önce

Adana'da 288 polisin katılımıyla şok asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Adana'da şok asayiş uygulaması, System.String[]

Adana'da 288 polisin katılımıyla şok asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada çeşitli suçlardan aranan 7 kişi yakalandı.


Adana Emniyet Müdürlüğünce, Çukurova İlçesi'nde 288 polisin katılımıyla 10 noktada şok asayiş uygulaması düzelendi. Düzenlenen uygulamada 3 bin 125 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulandı. 2 araç trafikten men edildi, 29 araca 18 bin 300 TL para cezası kesildi. Çeşitli suçlardan aranan 7 kişi yapılan uygulamada yakalandı.


Uygulamada polisler araçlarda yaptığı aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca ve bunlara ait 2 adet şarjör ile 23 adet dolu fişek, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 3 adet kurusıkı tabanca, kesici ve delici alet ile 25 gram esrar maddesi ele geçirdi. - ADANA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 12:21 Kaynak: İHA
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