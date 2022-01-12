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Adana'da sokağa atılan Pitbull barınağa götürüldü - Son Dakika

Adana'da sokağa atılan Pitbull barınağa götürüldü

12.01.2022 09:45
Adana'da sokağa atılan Pitbull barınağa götürüldü

Adana'da sokağa atılan Pitbull cinsi köpek barınağa götürüldü.

Adana'da sokağa atılan Pitbull cinsi köpek barınağa götürüldü.

Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi'nde oturan Müne Bakaç'ın oğlu, sokakta bulduğu Pitbull cinsi köpeği eve getirdi. Bahçedeki kulübeye bağlanan köpek, saldırgan tavırlar sergileyip çevreye rahatsızlık vermeye başladı. Bunun üzerine Bakaç'ın durumu bildirmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri adrese gitti. Belediye ekiplerinin yardımıyla kulübeden çıkarılan köpek, araca bindirilerek kafese koyuldu.

Köpeğin hamile olduğunu öğrenince polisi aradığını kaydeden Bakaç, "Oğlum sokakta bulmuş, getirdi. Ben de bakmasını istemedim. Sokaktan geçenlere ve çocuklara havlıyordu. Haber verdik ve sağ olsun ekipler gelip, aldı" diye konuştu.

Pitbull, koruma ve bakımının sağlanması için Adana Büyükşehir Belediyesi barınağına götürüldü. - ADANA

Adana'da sokağa atılan Pitbull barınağa götürüldü
Adana'da sokağa atılan Pitbull barınağa götürüldü
Adana'da sokağa atılan Pitbull barınağa götürüldü
Adana'da sokağa atılan Pitbull barınağa götürüldü
Adana'da sokağa atılan Pitbull barınağa götürüldü
Adana'da sokağa atılan Pitbull barınağa götürüldü

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Çukurova, Pitbull, Köpek, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da sokağa atılan Pitbull barınağa götürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da sokağa atılan Pitbull barınağa götürüldü - Son Dakika
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