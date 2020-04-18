Adana'da sokağa çıkma kısıtlamasına helikopterli denetim - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan 31 kent arasındaki Adana'da helikopterle denetim yapıldı.

İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma kısıtlamasını getirmesinin ardından Adana'da polis ekipleri, vatandaşların tedbirlere uyup uymadığını havadan ve karadan denetledi.

Polis helikopteriyle cadde ve sokaklar havadan taranarak anonslar yapıldı, ihlal tespit edildiğinde ise ekipler ilgili bölgeye yönlendirildi.

Şehrin işlek cadde ve kavşaklarında da uygulama yapan polis, sürücü ve yayaları durdurarak izinleri olup olmadığını kontrol etti, kısıtlamayı ihlal edenlere ceza uyguladı.