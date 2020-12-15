Adana'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 7 kişiye para cezası uygulandı - Son Dakika

Denetimlerini sürdüren ekipler, kısıtlamaları ihlal ettiği tespit edilen 6 kişiye daha ceza yazdı.

Ekipler, ticari takside yolcu konumundaki kişiye, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle para cezası uyguladı.

Alınan bilgiye göre polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik, Turgut Özal Bulvarı'nda denetleme yaptı.

Adana 'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 7 kişiye para cezası uygulandı.

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