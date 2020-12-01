Adana'da, sokağa çıkma kısıtlamasında araçlar tek tek durduruldu - Son Dakika

ADANA'da, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla caddelerde görev alan polisler, araçları tek tek durdurup, izinlerini kontrol etti. Ekipler, sokağa çıkma izni olmayanlara cezai işlem uyguladı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta içi her gün saat 21.00 ila 05.00 saatlerinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte kentin işlek caddelerinde kontrol noktaları kuruldu. Kısıtlama saatinde araçları durduran polisler, vatandaşların sokağa çıkma izinleri olup olmadığını kontrol etti. Sokağa çıkma izinleri olmayan vatandaşlara, Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten cezai işlem uyguladı. Saimbeyli ilçesinden yola çıktıkları ancak geciktiklerini belirten iki kişi de cezadan kurtulamadı. Saat 05.00'a kadar sürecek kısıtlama süresince ekiplerin, ana arterler ve ara sokaklarda denetimlerini sürdüreceği bildirildi.