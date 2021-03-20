Son dakika haber: Sokağa çıkma kısıtlamasında kahvehanede yakalanan 37 kişiye para cezası kesildi

Son dakika haberi: Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir kahvehanede oturdukları belirlenen 37 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası uygulandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir kahvehanede oturdukları belirlenen 37 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası uygulandı. Adana İl Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri devriye sırasında Alidede Mahallesi'nde bir kahvehanenin açık olduğunu tespit etti. Kahvehanede oturan ve güvenlik kamerasından polislerin geldiğini gören kişiler terasa kaçtı. Terasta ve içerdeki 37 kişiye Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle para cezası verildi. İş yeri ise zabıta ekiplerince mühürlendi.

Son Dakika

Sosyal medya devi Twitter, Türkiye'ye temsilci atayacak

Prof. Dr. Uğur Şahin: 4 aşıyla Avrupa'da yaz sonuna kadar bağışıklık sağlanabilir

Müge Anlı ile yollarını ayıran Arif Verimli olayın perde arkasını anlattı

Çaykur Rizespor'un G.Saray maçının ardından yaptığı paylaşım dikkat çekti

Penaltı kararı sonrası itirazdan sarı kart gören Fatih Terim çılgına döndü: Gel burada göster

Katie Price altıncı kez hamile kaldı

Kırmızı şehir bu kez gerçekten alarm veriyor! 5 öğretmen vefat etti, 11 okul karantinaya alındı

Ne miras kaldı ne de biri torpil yaptı! Ayakkabı boyayarak başladı, şimdi dünyaları var