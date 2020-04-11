Adana'da sokağa çıkma yasağı öncesinde yoğunluk (2) - Son Dakika

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Adana'da sokağa çıkma yasağı öncesinde yoğunluk (2)
6 saat önce
İçişleri Bakanlığınca, 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Adana ve Hatay kent merkezlerinde yoğunluk yaşandı.
İçişleri Bakanlığınca, 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Adana ve Hatay kent merkezlerinde yoğunluk yaşandı.
Kararın ardından her iki kentin merkezinde ve mahallelerde yaya ve araç yoğunluğu görüldü.
Sokağa çıkan vatandaşlar fırın, manav ve bakkalların önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
Polis ekipleri ise hafta sonu fırın ve eczanelerin açık olacağını megafonla anons etti.
Hatay'da bir manavın önünde kuyruk oluşturan vatandaşlara polis ekipleri sosyal mesafeyi korumaları uyarısında bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 12:11 Kaynak: AA
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