Adana'da sokağa çıkma yasağı vatandaşı sokağa döktü - Son Dakika

Adana'nın Kozan ilçesinde 2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar market ve fırınlara akın etti. Fırınlarda 10 dakika içinde ekmekler tükenirken, metrelerce uzunluktaki kuyrukta vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

30 büyükşehir ve Zonguldak'ta akşam saatlerinde sokağa çıkma yasağının açıklanmasının ardından Adana'nın Kozan ilçesinde vatandaşlar fırın ve marketlere akın ettiler. Vatandaşlar ihtiyacı olan ürünleri almak için sokağa çıkarken, maske ve sosyal mesafe kuralına ise uyulmadığı görüldü. Polis ekipleri vatandaşlara sosyal mesafeye uymaları için sık sık uyarılarda bulundu. Fırınlar önünde metrelerce kuyruk oluşurken, fırınlardaki ekmekler dakikalar içinde tükendi. Fırın sahipleri, koşa koşa fırına gelen vatandaşlara ekmek kalmadığını belirttiler. Ekmek bulamayanlar simit alırken, belediye hoparlöründen sokağa çıkma yasağı anonsları yapıldı. Vatandaşlar ekmek için sıra beklerden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarını da telefondan takip ettiler. Bazı vatandaşlar sokağa çıkma yasağını duyduktan sonra acil bir şekilde çıktıklarını belirtirken, bazı vatandaşlar da öldürücü virüsün etkisine aldırmadan gezdiklerini ve ekmek almaya geldiklerini söylediler.

Fırıncı Bayram Şahin, "Habersiz şekilde sokağa çıkma yasağı ilan edildiği için bir anda fırınlara vatandaş akın etti. 10 dakika içinde 150 ekmek tükendi" dedi. - ADANA