- Adana'da sokağa çıkma yasağının ilk cezası kesildi - Son Dakika

- Adana'da sokağa çıkma yasağının ilk cezası kesildi

ADANA - Adana'da arabasıyla sokağa çıkıp mal almaya giden bir esnafa sokağa çıktığı için 392 Türk Lirası para cezası kesildi.

Getirilen yasaklar kapsamında işi olmadığı halde sokağa çıkanlara polis tarafından uygulama yapılmaya başlandı. Adana'da da polis ekipleri Turhan Cemal Beriker Bulvarı üzerinde polis ekipleri araçları tek tek durdurup sürücülerini inceledi.

Yapılan uygulamada kurallara uymayıp evinden mal almaya giden M.E.T adlı esnafa, 392 Türk Lirası para cezası kesildi. Polisin gün boyu uygulamalarının devam edeceği öğrenildi.