Adana'da merkez Yüreğir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde 4 sokak köpeği gece gördükleri kedinin peşine düştü. Kedi bir otomobilin altına saklandı. Ancak köpekler otomobilin yanından ayrılmadı.
Bir köpek kediyi otomobilin altından ağzına alarak çıkarttı. Köpek ağzına aldığı kediyi etkisiz hale getirmeye çalıştı. Daha sonra diğer köpekler de kediye saldırıp parçaladı. Bu anlar bir güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.
Son Dakika › Yaşam › Adana'da Sokak Köpekleri Kedinin Peşine Düştü, Anları Güvenlik Kamerasına Yansıdı - Son Dakika