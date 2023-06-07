Adana'da Sokak Köpekleri Kedinin Peşine Düştü, Anları Güvenlik Kamerasına Yansıdı - Son Dakika
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Adana'da Sokak Köpekleri Kedinin Peşine Düştü, Anları Güvenlik Kamerasına Yansıdı

07.06.2023 10:53

Adana'nın Yüreğir ilçesinde 4 sokak köpeği, bir otomobilin altına saklanan kediyi çıkartarak parçaladı. Olay, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Adana'da merkez Yüreğir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde 4 sokak köpeği gece gördükleri kedinin peşine düştü. Kedi bir otomobilin altına saklandı. Ancak köpekler otomobilin yanından ayrılmadı.

PARÇALADILAR

Bir köpek kediyi otomobilin altından ağzına alarak çıkarttı. Köpek ağzına aldığı kediyi etkisiz hale getirmeye çalıştı. Daha sonra diğer köpekler de kediye saldırıp parçaladı. Bu anlar bir güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Başıboş sokak köpekleri otomobilin altındaki kediyi parçaladı
Kaynak: İHA
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Cumhuriyet Mahallesi, Adana, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Adana'da Sokak Köpekleri Kedinin Peşine Düştü, Anları Güvenlik Kamerasına Yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da Sokak Köpekleri Kedinin Peşine Düştü, Anları Güvenlik Kamerasına Yansıdı - Son Dakika
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