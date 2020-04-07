Adana'da sokak ortasında infaz - Son Dakika

Adana'da sokak ortasında infaz

Adana'da 3 yıl önce bir restoran 2 kişinin öldüğü ve 3 kişinin yaralandığı olaya karıştığı öne sürülen aynı zaman iş yerinde 7 adet el yapımı bomba bulunan Kemal Daş, sokak ortasında kafasına sıkılarak infaz edildi

ADANA - Adana'da 3 yıl önce bir restoranda 2 kişinin öldürüldüğü, 3 kişinin yaralandığı olaya karıştığı iddia edilen aynı zamanda iş yerinde 7 adet bomba bulunan Kemal Daş, sokak ortasında kafasına sıkılarak infaz edildi.

Olay, Yüreğir ilçesine Sinanpaşa Mahallesi 4068 sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 57 yaşındaki Kemal Daş, sokak ortasında kimliği öğrenilemeyen bir kişi kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine tabanca ile ateş etti. İsmi öğrenilemeyen kişi olayı gerçekleştirdikten sonra kaçarak izini kaybettirdi. Olayı gören izin polis memuru, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kemal Daş'ın öldüğünü belirledi. Polis ekipleri olay yerindeki boş kovanlarda delil çalışması yaptı. Daş'ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

11 Eylül 2017 tarihinde, Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı'nda bulunan lüks restoran 2 kişinin öldüğü 3 kişinin de yaralandığı olayda adı geçen Kemal Daş, saklandığı Muğla'ın Bodrum ilçesinde balık yediği sırada yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine girmişti. Kemal Daş yaklaşık 6 önce cezaevinden tahliye oldu ancak mahkemesinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, 25 Nisan 2018 tarihinde Kemal Daş'a ait iş yerinde 7 adet el yapımı bomba polis tarafından ele geçirilmişti.