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Adana'da sokak ortasında silahlı kavga: 1 ölü

49 dakika önce

Adana'da sokak ortasında meydana gelen silahlı kavgada pompalı tüfekle başından vurulan bir kişi, hayatını kaybetti.

Adana'da sokak ortasında silahlı kavga: 1 ölü, System.String[]

Adana'da sokak ortasında meydana gelen silahlı kavgada pompalı tüfekle başından vurulan bir kişi, hayatını kaybetti.

Olay, saat 20.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi Haşim Dalgıç Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdülkadir S. ile Sebahattin Narin (25) tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Abdülkadir S. pompalı tüfekle Sebahattin Narin'e ateş açmaya başladı. Narin ise tabanca ile ateş açarak Abdülkadir S.'ye karşılık verdi.

Birbirlerine karşılıklı ateş açtıkları sırada Sebahattin Narin başından vurularak ağır yaralandı. Narin çevredeki vatandaşlar tarafından özel hastaneye götürüldü. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Narin yaşamını yitirdi. Narin'in cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayı gerçekleştiren Abdülkadir S. ise sokak arasında elinde pompalı tüfeği ile kaçtığı sırada, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine yakalandı.

(İHA)

Yüreğir, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 09:50 Kaynak: İHA
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