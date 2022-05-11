Adana'da sokak ortasında vurulan şahıs öldü - Son Dakika
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Adana'da sokak ortasında vurulan şahıs öldü

11.05.2022 09:19
Adana'da sokak ortasında vurulan şahıs öldü

Adana'da sokak ortasında kimliği belirsiz bir kişi tarafından vurulan şahıs hastanede hayatını kaybetti.

Adana'da sokak ortasında kimliği belirsiz bir kişi tarafından vurulan şahıs hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 07.30 sıralarında Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Yalçın Fırat (30), sokakta kavga ettiği kişi tarafından tabancayla göğsünden vuruldu. Fırat yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı. Silah sesini duyup, evlerinden çıkanlar, Yalçın Fırat'ı yerde hareketsiz görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Yalçın Fırat, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. - ADANA

Adana'da sokak ortasında vurulan şahıs öldü
Adana'da sokak ortasında vurulan şahıs öldü

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Sokak ortasında tabancayla vurularak öldürüldü Sokak ortasında tabancayla vurularak öldürüldü Motosiklet üzerinde ellerinde kalaşnikofla saldırıya giden şüpheliler polise yakalandı Motosiklet üzerinde ellerinde kalaşnikofla saldırıya giden şüpheliler polise yakalandı

Seyhan, Silah, Fırat, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da sokak ortasında vurulan şahıs öldü - Son Dakika


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