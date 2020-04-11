Adana'da sokaklar boş kaldı (2) - Son Dakika

Adana'da sokaklar boş kaldı (2)
6 saat önce
HELİKOPTERDEN UYARDILARSokağa çıkma yasağının uygulandığı Adana'da polis helikopteri, kent genelinde alçak uçuş yaparak, "Yaş aralığı olmaksızın, tüm vatandaşlarımızın iki gün boyunca sokağa çıkmaları yasaklanmıştır" anonsu yaptı.
HELİKOPTERDEN UYARDILAR
Sokağa çıkma yasağının uygulandığı Adana'da polis helikopteri, kent genelinde alçak uçuş yaparak, "Yaş aralığı olmaksızın, tüm vatandaşlarımızın iki gün boyunca sokağa çıkmaları yasaklanmıştır" anonsu yaptı.Ayrıca polis ekipleri, tüm kavşaklarda yol kontrolü yaparak sokağa çıkan vatandaşların kimliklerini kontrol etti. Yasağa uymayanlara 392 lira para cezası kesildi. Belediye görevlileri ise sokaklarda temizlik çalışması yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 02:14 Kaynak: DHA
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