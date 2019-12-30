Adana'da sokakta kalan engelli, taziye evine yerleştirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da sokakta kalan engelli, taziye evine yerleştirildi - Son Dakika

Adana'da sokakta kalan engelli, taziye evine yerleştirildi

6 saat önce

Adana'nın Seyhan ilçesinde, yağış ve soğuk havada dışarıda kalan engelli vatandaş taziye evine yerleştirildi.

Adana'da sokakta kalan engelli, taziye evine yerleştirildi, System.String[]

Adana'nın Seyhan ilçesinde, yağış ve soğuk havada dışarıda kalan engelli vatandaş taziye evine yerleştirildi.

Seyhan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Adana Tren Garı'nda yağış ve soğuk hava nedeniyle zor durumda kalan engelli bir kişi olduğunu görenler, durumu belediyeye bildirdi.

Belediye görevlileri, evi olmayan 49 yaşındaki İ.K'yı Ova Taziye Evi'ne yerleştirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilerek yemek ikram edilen İ.K'ya dinlenmesi için barınma imkanı verildi.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, yaptığı açıklamada, kuvvetli yağış riski sonucu su baskını uyarısı sürdüğü müddetçe tüm ekiplerin teyakkuzda olduğunu belirtti.

Akay, mağdur vatandaşların "444 0 191" ve ücretsiz "0 800 521 10 21" telefon numaralarından taleplerini iletebileceğini kaydetti.

Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 10:18 Kaynak: AA
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