4 cinayet zanlısı tutuklandı - Son Dakika
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4 cinayet zanlısı tutuklandı

16.08.2022 09:45
4 cinayet zanlısı tutuklandı

Adana'da sokakta pompalı tüfekle havaya ateş eden kişiyi silahla öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Adana'da sokakta pompalı tüfekle havaya ateş eden kişiyi silahla öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 26 Temmuz günü saat 23.30 sıralarında Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşı Durmuş Ü. (31) ile buluşan Necati Ersönmez (23), 01 FFY 27 plakalı hafif ticari aracıyla gezintiye çıktı. Bir sokakta bekleyen Ersönmez ile Durmuş Ü.'ye tabanca ile ateş açıldı. Silahtan çıkan kurşunlardan biri sürücü Durmuş Ü.'nün başını sıyırıp, Ersönmez'in başına isabet etti. Arkadaşının yaralandığını gören Durmuş Ü., yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki tıp merkezine giderek, yardım istedi. Ambulansla Çukurova Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Ersönmez, doktorların müdahalelerine rağmen 3 Ağustos günü hayatını kaybetti.

Alnında sıyrık oluşan Durmuş Ü. ise ayakta yapılan tedavisinin ardından emniyete götürüldü. Durmuş Ü.'nün sorgusunda, Ersönmez'in eski sevgilisi Elvan K.'nin evine gittiği ve alt komşusu tarafından silahlı saldırıya uğradıkları ortaya çıktı. Olay günü Ersönmez'in, Durmuş Ü. ile buluşup içki içtikleri, sonrasında da "Sevgilim var, geçen ay ayrıldık. Onu görmeye gidelim" dediği öğrenildi. Elvan K.'nin evinin önünde durdukları sırada Ersönmez'in bağırmaya başladığı, araçtaki pompalı tüfekle havaya ateş açtığı belirtildi.

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmada; Elvan K.'nin alt komşusu Anıl Mert Lokmacı'nın (28) gürültüden rahatsız olup, cep telefonuyla aradığı arkadaşları Halit Sunme (26), Onur Yavuzkaçar (34) ve Mehmet Seven (25) oturduğu sokağa çağırdığı belirlendi. Arkadaşlarının gelmesinin ardından Lokmacı'nın, evdeki tabancayla Ersönmez'i tabancayla başından vurup, arkadaşlarıyla birlikte motosikletle kaçtıklarını saptandı. Cinayet polisi, şüphelilerin saklandığı adresleri belirleyip, özel harekat polisinin de desteğiyle operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Lokmacı, ifadesinde, sokaktaki sesten rahatsız olduğu ve pompalı tüfekle ateş açıldığı için tabanca kullandığını söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Anıl Mert Lokmacı, Halit Sunme, Onur Yavuzkaçar ve Mehmet Seven, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ADANA

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Kaynak: İHA

Seyhan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 4 cinayet zanlısı tutuklandı - Son Dakika

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