Adana'da sokakta silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Son Dakika

Polis, saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Durumu ağır olan K.A, yakındaki özel bir hastanede tedaviye alındı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, K.A'nın kalbinin yakınına isabet eden kurşunla yaralandığını belirledi.

Gülpınar Mahallesi'nde bir kişiyi sokakta yaralı halde gören vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın, Taksim Camii'nin minberine kılıçla çıkmamasının nedeni tarihi bir geleneğe dayanıyor

Taksim Camii açıldı! Özellikleriyle Selçuklu ve Osmanlı geleneğini sürdürüyor

Hayrete düşüren görüntüler! 72 milyon TL'lik vurgun yapıp paralarla kadınların sigaralarını yaktılar

Oyuncu Ece Hakim, Harvard Üniversitesi'nden mezun oldu!

Bağdaki köpek ile dev yılan kapıştı! O anlar saniye saniye kaydedildi

Fahriye Evcen, karizmatik bir karesini paylaşan Burak Özçivit'e yorum yaptı: Çok tatlısınız beyefendi