Sokakta tabancayla öldürülmüş bulunan kişinin katil zanlısı tutuklandı - Son Dakika
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Sokakta tabancayla öldürülmüş bulunan kişinin katil zanlısı tutuklandı

25.05.2022 10:02

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 5 gün önce sokakta tabancayla vurularak öldürülmüş bulunan kişinin firari katil zanlısı yakalanıp tutuklandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 5 gün önce sokakta tabancayla vurularak öldürülmüş bulunan kişinin firari katil zanlısı yakalanıp tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Onur Mahallesi'nde 20 Mayıs'ta Mesut T'nin (37), sokakta silahla bacağından ve başından vurularak öldürüldüğü olayın firari zanlısını yakalamak için geniş kapsamlı araştırma yaptı.

Ekipler, olaya karıştıkları öne sürülen Muhammet Emin Ö. (21) ile arkadaşları İsmail Y. (25), İbrahim A. (24) ve Mustafa B'yi yakaladı.

Soruşturmaya ilişkin edinilen bilgilere göre, Mesut T'nin 17 yaşındaki kızı D.T'yi rahatsız ettiği öne sürülen eski erkek arkadaşı İsmail Y. (25) ile sosyal medyada kadın ismi kullanarak iletişime geçtiği ve başka bir kız arkadaşının kendisiyle tanışmak istediğini belirterek olay yerine çağırdığı belirlendi.

Bunun üzerine İsmail Y'nin buluşma adresine otomobille geldiği, tarafların karşılaşmaları sırasında aralarında çatışma çıktığı ve araçtaki Muhammet Emin Ö'nün tabancayla ateş açması sonucu Mesut T'nin vurulduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan Muhammet Emin Ö. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Onur Mahallesi'ndeki bir sokakta 20 Mayıs'ta kimliği belirlenemeyen kişi tarafından tabancayla vurulan Mesut T, olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Sokakta tabancayla öldürülmüş bulunan kişinin katil zanlısı tutuklandı
Sokakta tabancayla öldürülmüş bulunan kişinin katil zanlısı tutuklandı
Sokakta tabancayla öldürülmüş bulunan kişinin katil zanlısı tutuklandı
Sokakta tabancayla öldürülmüş bulunan kişinin katil zanlısı tutuklandı
Sokakta tabancayla öldürülmüş bulunan kişinin katil zanlısı tutuklandı
Sokakta tabancayla öldürülmüş bulunan kişinin katil zanlısı tutuklandı

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Kaynak: AA

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