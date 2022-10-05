Adana'da tabancayla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Adana'da tabancayla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı

05.10.2022 06:46
Adana'da tabancayla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı

Adana'da sokakta tabancayla vurulan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Adana'da sokakta tabancayla vurulan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi'nde silah sesi duyan vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine ulaşan ekipler, E.Ç'nin sokakta bulunduğu sırada tabancayla ateş açılması sonucu yaralandığını ve özel bir araçla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldığını belirledi.

Polis olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Kaynak: AA

Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da tabancayla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da tabancayla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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