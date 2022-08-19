Tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan şahsın ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika
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Tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan şahsın ifadesi ortaya çıktı

19.08.2022 10:37

Adana'da Sadık Eser, sokakta tartıştığı Fesih Koyun'u karnı ve göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Polis ekipleri olaydan sonra kaçan şüpheliyi evine yakın bir bölgede yakaladı. İfadesinde, "Kadına sarkıntılık yapıyordu" diye kendini savunan Sadık Eser tutuklandı.

Adana'da Fesih Koyun, mahalleden arkadaşı Kaygusuz B.'nin (30) evine gitti. Bir süre sonra 2 arkadaş, kapının önüne çıkıp sokakta sohbet etmeye başladı. Bu sırada Kaygusuz B.'nin boşandığı ancak birlikte yaşadığı Gökçe T.'nin (24) akrabası Sadık Eser, yanlarına geldi. Sohbet sırasında Eser ile Koyun arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Eser, Koyun'u karnından ve göğsünden bıçaklayıp, kaçtı. Kaygusuz B. ile eski eşi Gökçe T., Eser'i otomobille Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Ameliyata alınan Fesih Koyun, kurtarılamadı.

"KADINA SARKINTILIK YAPIYORDU, BIÇAKLADIM"

Hastanede şüpheli hareketleri olan Kaygusuz B. ile Gökçe T., gözaltına alındı. Sorguya alınan Gökçe T., "Fesih bize misafir gelmişti ve eski eşimle kapının önünde sohbet ediyorlardı sonra Sadık Eser geldi ve Fesih'i birden bıçakladı. Ne olduğunu anlamadım" dedi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan Sadık Eser'i, evine yakın sokakta yakaladı. Emniyete götürülen Eser ise "Gökçe uzaktan akrabam olur. Fesih, kadına sarkıntılık yapıyordu, bıçakladım" dedi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sadık Eser, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, Kaygusuz B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: DHA

Seyhan, Gökçe, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan şahsın ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan şahsın ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika
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