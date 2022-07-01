Adana'da sokakta uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis - Son Dakika
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Adana'da sokakta uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis

01.07.2022 15:39
Adana'da sokakta uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sokakta uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezası verildi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sokakta uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezası verildi.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık N.U, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın polis ekiplerince merkez Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'nde gece vakti sentetik uyuşturucu satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı da dikkate alınarak N.U'nun "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Sanık N.U, savunmasında uyuşturucu ticareti yapmadığını ileri sürerek, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırdığı N.U'nun tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Adana'da sokakta uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis - Son Dakika
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