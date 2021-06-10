Adana'da sokakta yürüdüğü sırada tabancayla ateş edilen kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırmayla G.A. (17) olduğunu belirlediği zanlıyı, olayda kullanıldığı tabancayla yakaladı.

Akdağ, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Adana 'da, sokakta yürüyen kişiyi tabancayla ateş ederek öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı.

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