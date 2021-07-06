Yolda yürürken rahatsızlanan kişiye yoldan geçen doktor müdahale etti - Son Dakika

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, sokakta yürüdüğü esnada rahatsızlanan kişiye yoldan geçen doktor müdahale etti.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Tahadar, merkez Seyhan ilçesi Çevre Yolu üzerinde yürürken rahatsızlanarak yere düştü.

Tahadar'ın hareketsiz yerde yattığını gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerinden geçen ve doktor olduğu öğrenilen Şerafettin Demir, aracından inerek Tahadar'a müdahale etti. Tahadar'ın kalp atışı ve solunumunun durduğunu tespit eden Demir, kalp masajı ve suni solunum yaptı.

Demir'in müdahalesinin ardından Tahadar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tahadar'ın, doktor Demir'in elinden tutarak ambulansa girene kadar bırakmadığı görüldü.

AA muhabirine açıklamada bulunan Doç. Dr. Şerafettin Demir, arabasıyla düğüne giderken Tahadar'ı görünce inip hemen müdahale ettiğini söyledi.

Demir, "Hastanın nesi olduğunu sorgularken solunum ve kalp durması gerçekleşti. O sırada yapacağım en doğru şeyi yaptım, kalbe, göğüs kafesine birkaç defa üst üste yumruk indirerek kalbin geri çalışmasını sağladım. Ambulans gelene kadar da başında kaldım. Solunum geri döndü. Kalp tekrar çalışmaya başlayınca hasta ambulansla hastaneye kaldırıldı." diye konuştu.