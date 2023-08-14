Adana'da sosyal medya fenomeni motosiklet kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da sosyal medya fenomeni motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Son Güncelleme: 14.08.2023 21:24

Adana'nın Sarıçam ilçesinde motosikletiyle bir köpeğe çarpan sosyal medya fenomeni Burak Can Taşan, kaza sonucu hayatını kaybetti. Taşan, Adana Şehir Hastanesi ve Seyhan Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç fenomenin cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Taşan'ın sosyal medyada 83 bin takipçisi bulunan bir motosiklet tutkunu olduğu ve motosiklet videolarıyla fenomen olduğu belirtildi.

Motosiklet tutkunu fenomen köpeğe çarptığı kazada feci şekilde can verdi

ADANA - Adana'da sosyal medya fenomeni, motosikletiyle bir köpeğe çarptığı kazada hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Sarıçam ilçesine bağlı Remzi Oğuz Arık Mahallesi Kozan Caddesi üzerinde ilerleyen Burak Can Taşan (23), kullandığı motosikletiyle yola çıkan bir köpeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen genç yola savruldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin Adana Şehir Hastanesine kaldırdığı genç, buradaki müdahalenin ardından Seyhan Devlet Hastanesine sevk edildi. Taşan, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gencin cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sosyal medyada 83 bin takipçisi bulunan Burak Can Taşan'ın motosiklet tutkunu olduğu ve paylaştığı motosiklet videoları ile fenomen olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Motosiklet, Burak Can, Sarıçam, Adana, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da sosyal medya fenomeni motosiklet kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
00:00 Ankara Kocatepe Camisi'nde Çekilen Fotoğraflar Tartışma Yarattı
23:56 Kocatepe Camisi'ndeki skandal fotoğrafları çeken yönetmenden açıklama geldi: Keşke böyle olmasaydı, özür dilerim
23:51 Hükümetin zam teklifi milyonları hayal kırıklığına uğrattı, gözler 3. toplantıya çevrildi
23:47 Hükümetin zam teklifi milyonları hayal kırıklığına uğrattı, gözler 3. toplantıya çevrildi
23:32 Corendon Alanyaspor, Başakşehir'i 2-0 mağlup etti
23:28 Başakşehir'e soğuk duş! Alanyaspor, Emre Belözoğlu'nun öğrencilerini rahat geçti
23:14 Fenerbahçe, Mısırlı stoper Omar Fayed'i transfer etmek için görüşmelere başladı
23:10 Sürpriz transfer! Fenerbahçe, Mısırlı stoper Omar Fayed'le görüşmelere başladı
22:59 Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük deplasmanında galip geldi
22:55 Son Dakika: Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş, deplasmanda Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2023 00:16:35. #1.11#
SON DAKİKA: Adana'da sosyal medya fenomeni motosiklet kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement