Adana'da sosyal medya üzerinden PKK propagandası yapan 3 şüpheliye gözaltı - Son Dakika

ADANA'da polis ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK'nın propagandası yaptığını tespit ettiği 3 şüpheliyi evlerine yaptığı baskınla gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, adreslerini belirledikleri H.Y, Ö.K. ve M.Ö.,'yü evlerine yaptığı baskınla gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildii. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.