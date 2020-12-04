Adana'da sosyal medya üzerinden terör propagandası yapan 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Adana'da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen zanlılara yönelik soruşturma başlattı. Bu kapsamda merkez Yüreğir ilçesindeki Eski Misis ve Abdioğlu mahallelerine baskın düzenleyen ekipler, 3 kişiyi gözaltına aldı.
- Kaynak: AA
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