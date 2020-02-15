Adana'da sosyal medyada terör operasyonu: 11 gözaltı kararı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Adana'da sosyal medyada terör operasyonu: 11 gözaltı kararı - Son Dakika

Adana'da sosyal medyada terör operasyonu: 11 gözaltı kararı

6 saat önce

Adana'da sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG hakkında övücü paylaşım yapan 11 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Adana'da sosyal medyada terör operasyonu: 11 gözaltı kararı, System.String[]

Adana'da sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK-PYD/ YPG hakkında övücü paylaşım yapan 11 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şafak vakti düzenlenen operasyonla zanlılar gözaltına alındı.


Adana Cumhuriyet Başsavcılığı terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG hakkında övücü, şiddet eylemlerini meşru gösteren suç ve suç unsuru paylaşım yaptıkları tespit edilen 11 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.


Zanlıların evlerine eş zamanlı baskınlar yapıldı


Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK-PYD/YPG yönelik operasyonu başlattı. Özel harekat timlerinin de desteği ile söz konusu şahısların evlerine eş zamanlı baskınlar yapıldı.


Yapılan baskınlar, 1 adet ruhsatsız tabanca ve buna ait 6 adet fişek, 6 adet telefon, 2 adet hafıza kartı ile 1 adet örgüt mensubuna ait fotoğraf ele geçirildi.


Yakalanan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - ADANA

Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 08:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İstanbul Havalimanı'nda tepki çeken görüntü! Önce tekmeledi, sonra yumrukladı
Emlakçıda bulunan 3,5 milyon lira değerindeki kobra zehrine kimse sahip çıkmadı Adana'da 3.5 milyon liralık kobra zehri ele geçirildi Hamdi Alkan'ın kızı, Instagram hesabından cesur mini elbiseli pozlarını paylaştı

Son Dakika Haberleri
13:41 Akın Akınözü, sevgilisiyle neden fotoğraf paylaşmıyor?
13:17 Hamdi Alkan'ın kızı, Instagram hesabından cesur mini elbiseli pozlarını paylaştı
12:58 Güldür Güldür Show'un turnesi kanlı bitti: 1 kişi öldü, çok sayıda yaralı var
12:46 Şeyma Subaşı, yabancı dostlarını överken Türk arkadaşlarını eleştirdi
11:41 Ünlü şarkıcı, Kolombiya güzeliyle evleniyor! İşte detaylar...

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2020 14:23:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'da sosyal medyada terör operasyonu: 11 gözaltı kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]