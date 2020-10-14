Adana'nın Kozan ilçesinde, sosyal medyadan dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin sosyal medyadaki hesabını çalarak arkadaşlarını dolandırdığı öne sürülen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, şüphelilerin kimliklerini, dolandırdığı kişilerin paralarını çektiği bankanın güvenlik kameralarından belirledi.
Zanlılar, evlerine düzenlenen operasyonla yakalandı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Adana'da sosyal medyadan dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 2 zanlı yakalandı - Son Dakika