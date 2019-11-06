Adana'da, sosyal medyadan terör propagandası yapan sanığa hapis cezası verildi

Mahkeme heyeti de sanık S.D'yi "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamına giren deliller dikkate alınarak sanığın üzerine atılı "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan cezalandırılması yönünde mütalaasını sundu.

Savunması alınan sanık, yaptığı paylaşımların terör propagandası amacı taşımadığını ileri sürerek, beraatını talep etti.

Adana 'da sosyal medya hesabı üzerinden silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen tutuksuz sanık, 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

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