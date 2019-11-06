Son Dakika Haberleri: Adana'da, sosyal medyadan terör propagandası yapan sanığa hapis cezası verildi
Son Dakika Güncel Adana'da, sosyal medyadan terör propagandası yapan sanığa hapis cezası verildi

Adana'da, sosyal medyadan terör propagandası yapan sanığa hapis cezası verildi

6 saat önce

Adana'da sosyal medya hesabı üzerinden silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen tutuksuz sanık, 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da, sosyal medyadan terör propagandası yapan sanığa hapis cezası verildi, System.String[]

Adana'da sosyal medya hesabı üzerinden silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen tutuksuz sanık, 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık S.D. ile avukatı katıldı.

Savunması alınan sanık, yaptığı paylaşımların terör propagandası amacı taşımadığını ileri sürerek, beraatını talep etti.

Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamına giren deliller dikkate alınarak sanığın üzerine atılı "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan cezalandırılması yönünde mütalaasını sundu.

Mahkeme heyeti de sanık S.D'yi "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 11:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Minik Cihan'ın mucize kurtuluşu! İmdadına ağabeyi yetişti
Oyuncu Melis İşiten "Cinsel organınızı görmek istemiyorum" diyerek sosyal medya hesabından isyan etti İspanya'daki Flamenko ekibi bu kez de "Çok Sevdim Yalan Oldu" dansıyla sosyal medyaya damga vurdu Kosova'dan getirilen FETÖ sanıkları Osman Karakaya ve Cihan Özkan'a 7 yıl 6 ay hapis cezası

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 18:37:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'da, sosyal medyadan terör propagandası yapan sanığa hapis cezası verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]