Adana'da sosyal medyadan terör propagandasına 1 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika

Adana'da sosyal medyadan terör propagandasına 1 yıl 6 ay hapis cezası

22.03.2021 11:03
Adana'da sosyal medyadan terör propagandasına 1 yıl 6 ay hapis cezası, System.String[]

Adana'da sosyal medya hesabı üzerinden silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen tutuksuz sanık 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da sosyal medya hesabı üzerinden silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen tutuksuz sanık 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık A.N. ile avukatı katıldı.

Savunması alınan sanık, yaptığı paylaşımların terör propagandası amacı taşımadığını iddia ederek, beraatını talep etti.

Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamına giren deliller dikkate alınarak sanığın üzerine atılı "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan cezalandırılması yönünde mütalaasını sundu.

Mahkeme heyeti de sanık A.N'yi "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verildi.

Medya, Adana, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da sosyal medyadan terör propagandasına 1 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika


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