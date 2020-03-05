Adana'da sosyal medyadan terör propagandasına 2 yıl 1 ay hapis cezası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da sosyal medyadan terör propagandasına 2 yıl 1 ay hapis cezası - Son Dakika

Adana'da sosyal medyadan terör propagandasına 2 yıl 1 ay hapis cezası

9 dakika önce

Adana'da sosyal medya hesabı üzerinden silahlı terör örgütü DEAŞ'ın propagandasını yaptığı iddia edilen tutuksuz sanık 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da sosyal medyadan terör propagandasına 2 yıl 1 ay hapis cezası, System.String[]

Adana'da sosyal medya hesabı üzerinden silahlı terör örgütü DEAŞ'ın propagandasını yaptığı iddia edilen tutuksuz sanık 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık B.C. ile avukatı katıldı.

Savunması alınan sanık, yaptığı paylaşımların terör propagandası amacı taşımadığını iddia ederek, beraatını istedi.

Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamına giren deliller dikkate alınarak sanığın üzerine atılı "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan cezalandırılması yönünde mütalaasını sundu.

Mahkeme heyeti de sanık B.C'yi "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı.

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 03:28 Kaynak: AA
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