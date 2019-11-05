Son Dakika Haberleri: Adana'da, sosyal medyadan terör propagandasına 5 yıla kadar hapis istemi
Son Dakika Güncel Adana'da, sosyal medyadan terör propagandasına 5 yıla kadar hapis istemi

Adana'da, sosyal medyadan terör propagandasına 5 yıla kadar hapis istemi

6 saat önce

Adana'da silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen tutuksuz şüpheli hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Adana'da, sosyal medyadan terör propagandasına 5 yıla kadar hapis istemi, System.String[]

Adana'da silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen tutuksuz şüpheli hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Sosyal medyada silahlı terör örgütünü destekleyen ve örgüt propagandası içeren paylaşımlar yaptığı tespit edilen şüpheli M.Y. hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısının, tutuksuz şüpheliyle ilgili "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla hazırladığı iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamenin değerlendirme bölümünde, şüphelinin paylaşımlarıyla silahlı terör örgütü PKK/KCK'yı, eylem ve yöntemlerini meşru gösterici tutum içinde olduğu belirtildi.

İddianamede savunmasına da yer verilen şüpheli M.Y. ise suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi.

Şüpheli M.Y'nin 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 01:18 Kaynak: AA
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